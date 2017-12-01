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ОБЩЕСТВО
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Новый год в Башкирии

По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: ...
В условиях оттепели ограничен доступ на некоторые ледовые городки Уфы
График работы медучреждений в новогодние праздники в Башкирии
В Стерлитамаке подвели итоги программы формирования современной городской среды
Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года
Создана Транспортная дирекция Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов вручил дипломы победителям и призёрам конкурсов профмастерства
Президент Путин подписал закон о выплатах за первенца


ПРОИСШЕСТВИЯ
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В Башкирии в страшном ДТП погибли двое, один из них – несовершеннолетний

Ночью в Иглинском районе Башкирии произошла страшная автомобильная авария, в которой погибли два человека. ...
ДТП в Уфе: водитель не увидел пешехода из-за загрязнения стекол
В Уфе автомобиль сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе
Отец застукал 13-летнего сына во время секса с 44-летней учительницей
МВД Башкирии напоминает гражданам о мерах безопасности в предстоящие праздники
Следователи устанавливают обстоятельства смерти 14-летней школьницы из Башкирии
В Уфе на фасаде здания ТРК «Семья» огнем повреждена вывеска кинотеатра
В Уфе продавец стройматериалов обманул клиентов на 3,5 млн рублей
В Башкирии в результате пожара пострадала семья из 5 человек, из них трое детей
Пропавшую в Башкирии 14-летнюю школьницу нашли мертвой
В Уфе сотрудники полиции спасли человека из горящей квартиры
ЭКОНОМИКА
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Более 23 тысяч налогоплательщиков обратилось в мобильные офисы налоговой службы в Башкирии

Дополнительные точки приема налогоплательщиков были организованы в 12 городах Башкирии в крупных торговых центрах и офисах МФЦ. ...
О повышении страховых пенсий с 1 января 2018 года
В Башкирии опубликован график доставки пенсий в новогодние праздники
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в 2018 году
Названо самое вкусное шампанское России
Республика Башкортостан среди регионов-лидеров по работе в рамках упрощения процедур ведения бизнеса
Власти Башкирии одобрили уточненный прогноз социально-экономического развития республики
ПОЛИТИКА
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В Кремле рассказали, как Путин будет встречать Новый год

В Кремле рассказали, как Владимир Путин будет встречать Новый год. ...
Рустэм Хамитов провёл заседание Президиума Правительства Башкортостана
Путин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения»
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призывает ЕС по-настоящему озаботиться мирным урегулированием ближневосточного конфликта
ВЦИОМ: За Владимира Путина готовы отдать голоса 83,8% россиян
В России стартовала кампания по выборам президента
Назначен заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов провёл заседание Правительства Башкортостана
В Башкирии образован Госкомитет по внешнеэкономическим связям
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов выступили на заседании Ассоциации законодателей ПФО
Почти 80% россиян оказались довольны работой Путина на посту президента


СПОРТ
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Россияне смогут купить авиабилеты на ЧМ-2018 по футболу за пять рублей

"Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону,. ...
КХЛ. «Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом»
Мастер-класс, баскетбольная форма и мячи от «Уфимца»
В Уфе завершились районные этапы Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Воспитанница уфимской СШОР по горнолыжному спорту Яна Шакирова завоевала «бронзу» этапа Кубка РФ по фристайлу
Ислам Опиев стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе
Студентка из Стерлитамака выиграла золото на открытом кубке РБ по тайскому боксу
«Салават Юлаев» отыграл три шайбы и победил в Новосибирске


НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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«Лента» открыла первый гипермаркет в Стерлитамаке
АО «Башкиравтодор» получил ключи от новой снегоуборочной техники
27 декабря федеральная сеть ЛЕНТА открывает первый гипермаркет в Стерлитамаке
Оборот ПАММ-сервиса Альпари в месяц за 2017г. превысил 15 млрд. долларов
Розничный бизнес ВТБ в Башкортостане удвоил объем автокредитования
Режим «одного окна» для предпринимателей Китая
Ищите альтернативу металлическим решеткам на окна?
В зимние каникулы из Уфы отправятся дополнительные рейсы в Сочи и Симферополь
На Форекс белорусам важны надежность и гарантии
Почта России начала доставку Паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Башкирию

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