ОБЩЕСТВО
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новый год в Башкирии
По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: ...
По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: ...
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Башкирии в страшном ДТП погибли двое, один из них – несовершеннолетний
Ночью в Иглинском районе Башкирии произошла страшная автомобильная авария, в которой погибли два человека. ...
Ночью в Иглинском районе Башкирии произошла страшная автомобильная авария, в которой погибли два человека. ...
ЭКОНОМИКА
Более 23 тысяч налогоплательщиков обратилось в мобильные офисы налоговой службы в Башкирии
Дополнительные точки приема налогоплательщиков были организованы в 12 городах Башкирии в крупных торговых центрах и офисах МФЦ. ...
Дополнительные точки приема налогоплательщиков были организованы в 12 городах Башкирии в крупных торговых центрах и офисах МФЦ. ...
Республика Башкортостан среди регионов-лидеров по работе в рамках упрощения процедур ведения бизнеса
ПОЛИТИКА
В Кремле рассказали, как Путин будет встречать Новый год
В Кремле рассказали, как Владимир Путин будет встречать Новый год. ...
В Кремле рассказали, как Владимир Путин будет встречать Новый год. ...
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призывает ЕС по-настоящему озаботиться мирным урегулированием ближневосточного конфликта
СПОРТ
Россияне смогут купить авиабилеты на ЧМ-2018 по футболу за пять рублей
"Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону,. ...
"Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону,. ...
Воспитанница уфимской СШОР по горнолыжному спорту Яна Шакирова завоевала «бронзу» этапа Кубка РФ по фристайлу
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